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    Стал известен новый главный тренер футбольного клуба "Трабзонспор"

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Представлен новый главный тренер турецкого футбольного клуба "Трабзонспор".

    Как сообщает Report, коллектив поручен Уналу Караману. 

    Пока не известны детали контракта, подписанного с 52-летним специалистом. Караман сменил на этом посту Рзу Чалымбая.

    Отметим, что в последний раз Унал Караман работал в клубе "Карабюкспор". Под его руководством команда завершила Суперлигу с 12 очками, заняв последнее место. У.Караман также был главным тренером "Коньяспор", "Адана Демирспор" и "Шанлыурфаспор".

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