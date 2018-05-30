Стал известен новый главный тренер футбольного клуба "Трабзонспор"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Представлен новый главный тренер турецкого футбольного клуба "Трабзонспор".

Как сообщает Report, коллектив поручен Уналу Караману.

Пока не известны детали контракта, подписанного с 52-летним специалистом. Караман сменил на этом посту Рзу Чалымбая.

Отметим, что в последний раз Унал Караман работал в клубе "Карабюкспор". Под его руководством команда завершила Суперлигу с 12 очками, заняв последнее место. У.Караман также был главным тренером "Коньяспор", "Адана Демирспор" и "Шанлыурфаспор".