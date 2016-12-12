Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, жеребьевка прошла в швейцарском городе Ньон.
Итоговый список пар после жеребьевки выглядит следующим образом:
|"Манчестер Сити" (Англия)
|"Монако" (Франция)
|"Реал Мадрид" (Испания)
|"Наполи" (Италия)
|"Бенфика" (Португалия)
|"Боруссия" Дортмунд (Германия)
|"Бавария" (Германия)
|"Арсенал" (Англия)
|"Порту" (Португалия)
|"Ювентус" (Италия)
|"Байер" (Леверкузен, Германия)
|"Атлетико" (Мадрид, Испания)
|ПСЖ (Франция)
|"Барселона" (Испания)
|"Севилья" (Испания)
|"Лестер" (Англия)
Первые игры 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2017 года на стадионе команд, занявших вторые места. Ответные игры состоятся 7-8 и 14-15 марта.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости