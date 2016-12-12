Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

12 декабря, 2016 15:53

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, жеребьевка прошла в швейцарском городе Ньон. Итоговый список пар после жеребьевки выглядит следующим образом: "Манчестер Сити" (Англия) "Монако" (Франция) "Реал Мадрид" (Испания) "Наполи" (Италия) "Бенфика" (Португалия) "Боруссия" Дортмунд (Германия) "Бавария" (Германия) "Арсенал" (Англия) "Порту" (Португалия) "Ювентус" (Италия) "Байер" (Леверкузен, Германия) "Атлетико" (Мадрид, Испания) ПСЖ (Франция) "Барселона" (Испания) "Севилья" (Испания) "Лестер" (Англия) Первые игры 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2017 года на стадионе команд, занявших вторые места. Ответные игры состоятся 7-8 и 14-15 марта.