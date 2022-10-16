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Соперника "Карабаха" в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии

Соперника "Карабаха" в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" потерпел крупное поражение в немецкой Бундеслиге.
Футбол
16 октября 2022 г. 23:44
Соперника Карабаха в Лиге Европы разгромили в чемпионате Германии

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА "Фрайбург" потерпел крупное поражение в немецкой Бундеслиге.

Как передает Report, подопечные Кристиана Штрайха на выезде встретились с "Баварией" в рамках матча 10-го тура.

Игра завершилась крупной победой "мюнхенцев" - 5:0.

Благодаря победе "Бавария" поднялась на вторую строчку турнирной таблицы с 19 очками, сместив "Фрайбург" на 3-е место (18 очков).

Напомним, что первый матч в группе G "Карабах" провел против немецкого "Фрайбурга". Матч завершился победой соперника со счетом 2:1. Второй матч между командами состоится 3 ноября в Баку.

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