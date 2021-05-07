СМИ: Зинедин Зидан покинет "Реал"

Игроки мадридского "Реала" склонны считать, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинет клуб в конце сезона.

Игроки мадридского "Реала" склонны считать, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинет клуб в конце сезона.

Как передает Report со ссылкой на Goal, футболисты чувствуют, что Зидан устал бороться с травмами, календарем и критикой СМИ. Зидану также наскучил распорядок дня, по которому он живёт более 12 месяцев. Ему нравится проводить тренировки, но из-за антикоронавирусных протоколов тренер должен принимать душ дома и заниматься подготовительной работой вдали от игроков.

Некоторые игроки клуба больше не поддерживают наставника. Например, Марсело и Иско недовольны своими игровыми ролями, а также проводимым временем на поле. Руководство "Реала" надеется, что Зидана получится убедить отработать контракт до конца. Но совет директоров мадридского клуба будет уважать любое решение француза.