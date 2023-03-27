СМИ: "Галатасарай" интересуется игроком "Карабаха"

После благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай" в Баку состоялись переговоры о трансфере между клубами.

После благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай" в Баку состоялись переговоры о трансфере между клубами.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступил турецкий журналист Бурхан Джан Терзи.

Он отметил, что стамбульский клуб интересуется футболистом Торалом Байрамовым: "Были проведены переговоры с представителями азербайджанского клуба и собрана информация о 22-летнем левом защитнике "Карабаха" Торале Байрамове".

Отметим, что матч завершился победой гостей со счетом 2:1. Торал Байрамов играет в составе "Карабаха" с 2019 года, его контракт с клубом истекает летом 2026 года.