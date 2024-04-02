Сегодня в АФФА будет избран новый президент

Сегодня состоится отчетно-выборная конференция Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как сообщает Report, на мероприятии, которое начнется в 10:00 в Bulvar Marriott Hotel, будет избран новый президент АФФА.
Кроме того, будут организованы выборы в Исполнительный комитет структуры.
В мероприятии примут участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, директор Департамента по европейским национальным ассоциациям ФИФА Эльхан Мамедов и бывшие члены Исполнительного комитета.
Единственным кандидатом на пост президента АФФА является председатель наблюдательного совета "Нефтчи", президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф.
Отметим, что возглавляющий АФФА с 2008 года Ровнаг Абдуллаев не выдвигал свою кандидатуру.
Кандидаты в Исполнительный комитет АФФА
Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" – 5 мест
1. Самед Гурбанов – от ПФК "Нефтчи".
2. Фарид Мансуров – от ОО "Профессиональная футбольная лига".
3. Хаял Джафаров – от ФК "Сумгайыт".
4. Гурбан Гурбанов – от ФК "Карабах".
5. Магсуд Адыгёзалов – от ФК "Сабах".
Общественное объединение "Региональные футбольные федерации" – 3 места
1. Эльшад Насиров - от ОО "Западная региональная федерация футбола".
2. Балакиши Гасымов – от ОО "Северная региональная федерация футбола".
3. Сархан Гаджиев - от ОО "Региональные федерации футбола".
Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места
1. Кёнуль Мехтиева - от ОО "Общественные футбольные организации".
2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана.
Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места
1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.
2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.