Сегодня состоится жеребьевка финального раунда ЕВРО-2024

Сегодня состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Сегодня состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Как сообщает Report, мероприятие состоится в Гамбурге в 21:00 по бакинскому времени.

В жеребьевке примет участие 21 национальная команда.

Команды делят на четыре корзины. В первую попали Германия, Португалия, Франция, Англия, Испания и Бельгия - лидеры по количеству набранных очков, занявшие первые места в своих отборочных группах.

Во вторую корзину попали Австрия, Венгрия, Турция, Албания, Румыния и Дания.

В третью корзину отправились сборные, занявшие вторые места в группах: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия и Чехия.

В четвертой оказались Италия, Сербия и Швейцария, а также победители Путей А, В и С Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.