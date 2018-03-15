Садыг Садыгов: Кямран Гулиев знает свою работу лучше, чем я

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Будучи руководителями спортивной организации, мы следим за всеми спортивными соревнованиями. На данный момент футбольная команда "Нефтчи" поднимается и набирает силу".
Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал бывший президент клуба "Нефтчи", вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов.
Он оценил нынешнее состояние в клубе:
"В "Нефтчи" назначен новый президент. Кямран Гулиев - один из известных личностей в азербайджанском футболе. Он также был президентом клуба "Сумгайыт". Команду возглавляет Тарлан Ахмедов. В наше время он занимал должность помощника главного тренера".
С.Садыгов выразил уверенность в том, что "Нефтчи" продолжит прежние успехи:
"Я говорил, что команде нужно некоторое время. Оно настало. Команда скажет свое слово, чтобы попасть в Лигу Европы".
Бывший президент клуба сказал, что не желает давать К.Гулиеву какие-либо советы:
"Я не могу давать советы Кямрану Гулиеву. Он знает свою работу, может даже лучше, чем я. Мы можем только выразить свои пожелания. Желаем, чтобы "Нефтчи" играл в групповом раунде Лиги Европы. Хотим, чтобы "Нефтчи" обрадовал своих болельщиков и весь наш народ. Я смотрел за матчем "Нефтчи" с "Карабахом". Он мне очень понравился".
Садыгов также коснулся состояния здоровья бывшего главного тренера клуба Беюкаги Гаджиева:
"Разве можно не интересоваться состоянием Беюкаги муаллима? Он чувствует себя неважно и нуждается в продолжительном лечении. Желаем ему скорейшего выздоровления".
Отметим, что в 2009 - 2015 гг. Садыг Садыгов был президентом футбольного клуба "Нефтчи".
Sport DepartmentАвтор новости
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