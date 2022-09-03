Роналду впервые за 17 лет не забил в пяти стартовых матчах чемпионата

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не отличился результативными действиями в пяти стартовых матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не отличился результативными действиями в пяти стартовых матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, такое произошло впервые за 17 лет - с сезона-2005/06. Тогда Роналду не сумел поразить ворота соперников в чемпионате Англии в семи стартовых матчах, он не забивал с августа по октябрь 2005 года и отличился в игре против "Мидлсбро" (1:4).

Роналду был признан худшим игроком в составе своей команды в матче Английской премьер-лиги с "Лестером" (1:0). "Манчестер Юнайтед" одержал в этой встрече победу со счетом 1:0.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью и четырежды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть "Манчестер Юнайтед", однако пока претендент на форварда не найден.