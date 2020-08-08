Роналду побил рекорд "Ювентуса" по голам за сезон

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон.

Как передает Report, об этом сообщает Squawka.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона" Роналду оформил дубль. Таким образом, на счету форварда 37 голов за сезон, что стало клубным рекордом по этому показателю.

Предыдущий рекорд держался 95 лет, в сезоне-1925/26 Ференц Хирцер забил 35 голов.

Примечательно, что в ответном поединке "Ювентус" обыграл "Лион", однако в следующую стадию вышел французский клуб благодаря правилу выездного гола. Общий счет двух встреч — 2:2.