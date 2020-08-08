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Роналду побил рекорд "Ювентуса" по голам за сезон

Роналду побил рекорд "Ювентуса" по голам за сезон Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон.
Футбол
8 августа 2020 г. 03:54
Роналду побил рекорд Ювентуса по голам за сезон

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон.

Как передает Report, об этом сообщает Squawka.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона" Роналду оформил дубль. Таким образом, на счету форварда 37 голов за сезон, что стало клубным рекордом по этому показателю.

Предыдущий рекорд держался 95 лет, в сезоне-1925/26 Ференц Хирцер забил 35 голов.

Примечательно, что в ответном поединке "Ювентус" обыграл "Лион", однако в следующую стадию вышел французский клуб благодаря правилу выездного гола. Общий счет двух встреч — 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu mövsüm üzrə qollarına sayına görə "Yuventus"da rekord vurdu

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