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Роналду обошел Хави по количеству побед за сборную

Роналду обошел Хави по количеству побед за сборную Сборная Португалии в матче 6-го тура Лиги наций нанесла поражение команде Хорватии.
Футбол
18 ноября 2020 г. 08:08
Роналду обошел Хави по количеству побед за сборную
Роналду и Хави

Сборная Португалии в матче 6-го тура Лиги наций нанесла поражение команде Хорватии.

Как передает Report, встреча, проходившая в Сплите на стадионе "Полюд", закончилась со счетом 2:3.

Так, 35-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду одержал 101-ю победу за национальную сборную. По этому показателю он обогнал бывшего игрока сборной Испании Хави, у которого на счету 100 побед за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Роналду стал 4-м игроком в Европе, которому покорилась отметка в 100 выигранных матчей в составе национальной сборной. Помимо него таким достижением отметились три игрока сборной Испании – Серхио Рамос (129), Икер Касильяс (121) и Хави (100).

Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) - четвертое.

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