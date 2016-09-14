Ричард Алмейда: Вы не можете хорошо проанализировать мою игру

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Нас ждет достаточно трудная игра. В Лиге Европы нет слабых соперников".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции перед игрой в групповом раунде с чешской командой "Слован" заявил футболист "Карабаха" Ричард Алмейда.

По его словам, в Лиге Европы все достигшие данного раунда команды сильны. Британский полузащитник пообещал сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру.

Он также высказал собственную точку зрения по поводу сказанных несколько дней назад тренером команды "Слован" Ярославом Коста слов "Если бы у меня была возможность, я бы пригласил Ричарда Алмейду в свою команду": "Сказанные им слова никак не скажутся на моей игре. Я покажу игру на основе рекомендаций моего главного тренера".

На вопрос о том, что он не выступает как прежде, Алмейда ответил: "Думаю, вы не можете хорошо проанализировать мою игру, так как на каждой игре я выполняю задание".

Спортсмен также не забыл пожелать успехов "Габале" в игре с бельгийским "Андерлехтом" в групповом раунде.