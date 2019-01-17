Рамиль Шейдаев: Уход в "Трабзонспор" был не самым лучшим моим решением - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Нападающий российской футбольной команды "Крылья Советов", игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев дал подробное интервью порталу "Волжская Коммуна".

Как сообщает Report, 23-летний форвард рассказал о своем опыте игры за границей, сборной Азербайджана и перспективах клуба "Крылья Советов".

- Ноябрь, "Крылья" ведут в счете в Москве в матче со "Спартаком". Ты делаешь прострел, соперник играет рукой в своей штрафной, а судья эпизод игнорирует. Что чувствовал в тот момент?

- Злость. Ругался про себя. Но эпизод прошел, надо было попытаться о нем больше не думать. Судьи ошибаются, как и игроки.

- А потом из-за мороза "Крылья" не сыграли с "Оренбургом"...

- Это было правильное решение и для команд, и для болельщиков. Кто-то скажет: мол, люди играют на морозе, и ничего, но это был бы уже не футбол уровня Премьер-лиги. Когда мне было лет 16-17, мы всю зиму играли в чемпионате Санкт-Петербурга. Стабильно выходили в "-15", "-20". Пакеты на ноги - и на поле.

- Какие пакеты?

- Самые обычные. Пакет, сверху носок, бутсы. Получается как теплица. Тренер нас научил так делать, и это реально помогало, без этого было невозможно.

- У тебя спортивная семья?

- Папа в юности играл в Азербайджане в футбол, потом ушел в армию, после не играл, поэтому, конечно, нельзя сказать, что он был футболистом. А я, как все мальчишки, во дворе играл. Все, наверное, так начинали? А потом папа отдал в секцию. Сначала был в одной команде, не слишком сильной. Потом в девять лет прошел отбор в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва "Зенит" и играл там, пока не дорос до дублирующего состава.

- В 20 лет ты решился уехать играть за границу. Пока это редкость для молодых российских футболистов. Как это произошло?

- Получил предложение от турецкого "Трабзонспора". Сейчас, рассуждая об этом, могу сказать, что это было не самое лучшее мое решение. Но тогда я был уверен. И о своем поступке не жалею - я получил опыт, в том числе жизненный. Мне было нелегко. Играл я там мало, потом пришлось уехать.

- Что такое футбол в Турции?

- Огромная часть жизни. В первую очередь, это видно по болельщикам. Если взять топовые команды России и Турции, то они собирают примерно одинаковую аудиторию. А вот если посмотреть на середняков и аутсайдеров, то в России на них приходит тысяч по пять зрителей, а там - по 20. Там очень любят футбол. Болельщики поют, орут, файеры зажигают, а если случается поражение, то даже могут "подловить" после игры кого-нибудь. У меня таких ситуаций, к счастью, не было. Но ты чувствуешь этот ажиотаж, и когда столько народу приходит, играть очень приятно.

- Из Турции ты попал в Словакию...

- В "Трабзонспоре" я играл мало, ушел в аренду. Уровень чемпионата Словакии намного ниже, чем чемпионата Турции. Но при этом из Словакии, Чехии, Швеции очень много игроков уходят в Италию, Испанию, Англию. Это была моя основная цель. В "Жилине" мне было интересно, я там играл, забивал. Мы вышли в Лигу чемпионов с первого места, но в третьем квалификационном раунде проиграли "Копенгагену". После той неудачи в команде произошли перемены, и мне пришлось уйти. Я хотел играть, а не сидеть на скамейке, поэтому снова пошел в аренду - в Азербайджан, в команду "Карабах", которая тоже играла в Лиге чемпионов. Хорошее было время!

- Что ощущаешь, выходя на поле под гимн Лиги чемпионов?

- Это мечта любого футболиста! Очень круто! Азербайджанская команда впервые играла в групповом этапе Лиги. Был ажиотаж. Когда команда оформила выход, люди вышли на улицы праздновать. Играли в Баку на олимпийском стадионе - он всегда полный был, 65 тысяч. Очень хорошие соперники попались - "Челси", "Рома", будущий победитель Лиги Европы "Атлетико". Играть против них было здорово, хотелось себя проявить, и могу сказать, что у команды это неплохо получилось. Очень рад этому опыту.

- Что для футболиста лучше: играть в чемпионате Азербайджана и в Лиге чемпионов или выступать за клуб, борющийся за выживание, но в чемпионате России?

- В России. В Азербайджане пока не тот уровень футбола. А играть ради шести матчей в сезоне - это неправильно. Нет роста.

- Как состоялся твой переход из "Карабаха" в "Крылья"?

- Я всю жизнь прожил в России и знал команду "Крылья Советов". Так что, когда поступило предложение, я даже не задумывался. Хотел вернуться в Россию и вернулся. Понимал, что команда только что вышла из ФНЛ, но, честно говоря, не думал, что она будет идти в нижней части таблицы. Мы не должны быть внизу! В последних турах все видели, что даже хорошая игра нам, к сожалению, не всегда помогает. Нужно еще прибавлять. Во второй половине сезона мы точно поднимемся. Потому что нельзя играть так, как мы, и проигрывать. Мне очень нравится наша игра, думаю, мы скоро начнем побеждать.

- Ты сначала редко попадал в состав. Почему?

- Никто не гарантирует, что, придя в новую команду, ты сразу попадешь там в состав. Я тренировался, много работал, готовился к каждой игре. Долго не выходил, но не отчаивался: старался, работал. Когда мне выпал шанс, вроде проявил себя чуть-чуть, и, кажется, у меня пошло.

- Тебя вызывают в сборную Азербайджана. Каковы, на твой взгляд, перспективы этой команды?

- Конечно, футбол в Азербайджане еще развивать и развивать. Прогресс есть, но его надо направить в правильное русло. Все знают, что начинать надо с детства. Не получится так: не было детского футбола, а потом раз – и большие игроки выросли. Надо развивать всю структуру. Думаю, скоро в Азербайджане будут расти сильные футболисты. Да и наша нынешняя сборная может выступать лучше, главное - верить в себя. Ведь в других командах играют такие же люди. Пример для всех - сборная Исландии. Она показала всему миру, что из не самых сильных игроков можно сделать команду, которая будет конкурировать с лучшими сборными, выходить на чемпионаты мира и Европы.

- Напомни, с кем Азербайджан встретится в отборочном турнире Евро-2020?

- У нас в группе Хорватия, Уэльс, Венгрия, Словакия. Очень хочется помериться силами с Уэльсом и с Хорватией. Это классные сборные. Интересно посмотреть, на что мы способны на фоне таких команд.

- Но в нападении у сборной Азербайджана - серьезная конкуренция, и в последних играх ты был в числе запасных.

- В любой команде есть конкуренция, это нормально. Надо не расстраиваться, а продолжать работать, ведь в любой момент все может измениться. Многое будет зависеть от того, как я буду играть в клубе. Ведь тренерам сборной нужны готовые игроки, которые в настоящий момент находятся в тонусе.

- Почему ты принял решение сменить футбольное гражданство? Ведь из-за этого в российской премьер-лиге ты стал считаться легионером.

- Понимал это. Но бороться за место в составе команды премьер-лиги придется в любой ситуации, неважно - легионер ты или нет. Это как естественный отбор - выживает сильнейший.

- В душе кем себя чувствуешь - русским или азербайджанцем?

- Азербайджанцем, как мои отец и дедушка. Вообще-то, наполовину я русский, но судят по папе. Я - российский азербайджанец. Всегда так считал, даже когда еще не собирался играть за сборную. Язык знаю, но не в совершенстве.