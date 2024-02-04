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ПСЖ нашел замену Мбаппе

ПСЖ нашел замену Мбаппе Французский "Пари Сен-Жермен", состав которого, вероятнее всего, покинет главная звезда клуба Килиан Мбаппе, нашел замену форварду.
Футбол
4 февраля 2024 г. 13:18
ПСЖ нашел замену Мбаппе

Французский "Пари Сен-Жермен", состав которого, вероятнее всего, покинет главная звезда клуба Килиан Мбаппе, нашел замену форварду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, парижане на место уходящего Мбаппе хотят приобрести нападающего "Милана" Рафаэла Леау. При этом детали возможного перехода пока не уточняются.

Напомним, что вчера ряд источников сообщали о том, что Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом" на правах свободного агента.

Отметим, Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провел за "россонери" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 90 млн евро.

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