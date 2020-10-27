Президент "Барселоны" подал в отставку

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку со своего поста.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, вместе с Бартомеу в отставку подали члены совета директоров. Причиной отставки стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

Сообщалось, что Бартомеу обвиняется полицией Каталонии в коррупционных действиях. Обвинения относятся к делу, получившему известность как "Барсагейт". В полиции считают, что Бартомеу получил личную финансовую выгоду от сделок, заключённых от лица клуба. Утверждается, что он одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз выше, чем рыночная стоимость сделки. Каталонские власти выясняют, почему так произошло.

Ранее сообщалось, что "Барселона» заключила соглашение с компанией I3 Ventures, которая занималась защитой репутации Бартомеу, а также критиковала Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков в социальных сетях. Руководителем этой компании является правая рука Бартомеу - Жауме Масферрер. Президент "Барселоны" отверг обвинения в свой адрес.