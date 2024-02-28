Премьер-лига: "Карабах" одержал очередную победу

Состоялся очередной матч XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Состоялся очередной матч XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report , "Габала" принимала "Карабах".

Матч завершился победой "Карабаха". – 4:0. В составе гостей на 47-й минуте отличился Адама Диакаби, на 59-й минуте с пенальти - Ричард Алмейда, на 65-й минуте - Нариман Ахундзаде, на 80-й минуте - Марко Янкович.

У хозяев поля Фарес Абу Акел был удален с поля на 52-й минуте, получив красную карточку.

После этого результата лидер "Карабах" довел количество очков до 57. У "Габалы", занимающей последнее место турнирной таблицы, 15 очков.