О нас

Премьер-лига: "Карабах" одержал очередную победу

Премьер-лига: "Карабах" одержал очередную победу Состоялся очередной матч XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
28 февраля 2024 г. 21:48
Премьер-лига: Карабах одержал очередную победу

Состоялся очередной матч XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, "Габала" принимала "Карабах".

Матч завершился победой "Карабаха". – 4:0. В составе гостей на 47-й минуте отличился Адама Диакаби, на 59-й минуте с пенальти - Ричард Алмейда, на 65-й минуте - Нариман Ахундзаде, на 80-й минуте - Марко Янкович.

У хозяев поля Фарес Абу Акел был удален с поля на 52-й минуте, получив красную карточку.

После этого результата лидер "Карабах" довел количество очков до 57. У "Габалы", занимающей последнее место турнирной таблицы, 15 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" növbəti qələbəsini qazanıb

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
23 февраля 2024 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi