Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" в гостях победил "Сумгайыт"

Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня чемпион страны "Карабах" играл в гостях с клубом "Сумгайыт".

Поединок, проходивший на "Капитал Банк Арене" завершился победой "скакунов" - 2:0. Голы забили Муса Гурбанлы на 90+4-й мин. и Филип Озобич на 90+8-й мин.

Агдамский клуб увеличил количество набранных очков до 6.

Отметим, что в другой игре дня "Сабаил" примет "Туран Товуз". В стартовом матче тура "Сабах" на выезде обыграл "Зиря" со счетом 3:1.

Завершится тур встречами "Габала" - "Шамаха" и "Нефтчи" - "Кяпаз", которые пройдут 14 августа.