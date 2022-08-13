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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" в гостях победил "Сумгайыт"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" в гостях победил "Сумгайыт" Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
13 августа 2022 г. 20:34
Премьер-лига Азербайджана: Карабах в гостях победил Сумгайыт

Состоялась очередная игра II тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня чемпион страны "Карабах" играл в гостях с клубом "Сумгайыт".

Поединок, проходивший на "Капитал Банк Арене" завершился победой "скакунов" - 2:0. Голы забили Муса Гурбанлы на 90+4-й мин. и Филип Озобич на 90+8-й мин.

Агдамский клуб увеличил количество набранных очков до 6.

Отметим, что в другой игре дня "Сабаил" примет "Туран Товуз". В стартовом матче тура "Сабах" на выезде обыграл "Зиря" со счетом 3:1.

Завершится тур встречами "Габала" - "Шамаха" и "Нефтчи" - "Кяпаз", которые пройдут 14 августа.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Sumqayıt"ı məğlub edib

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