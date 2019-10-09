Полузащитника молодежной сборной Азербайджана по футболу не пустили во Францию

Полузащитника молодежной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) Турала Байрамлы не пустили во Францию в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудники погранслужбы. Об этом Report сообщает со ссылкой на АФФА.

Как отмечается, причина, по которой хавбека не допустили на территорию Франции, названа не была. АФФА и Федерация футбола Франции проводят разбирательство по этому поводу.

Отправившийся в составе национальной команды во Францию футболист в среду при содействии АФФА вернется в Азербайджан.

Напомним, что в прошлом сезоне Т.Байрамлы выступал в составе латвийского клуба "Даугавпилс".