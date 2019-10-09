 Наверх

Полузащитника молодежной сборной Азербайджана по футболу не пустили во Францию

Полузащитника сборной Азербайджана по футболу не пустили во Францию

Полузащитника молодежной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) Турала Байрамлы не пустили во Францию в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудники погранслужбы. Об этом Report сообщает со ссылкой на АФФА. 

Как отмечается, причина, по которой хавбека не допустили на территорию Франции, названа не была. АФФА и Федерация футбола Франции проводят разбирательство по этому поводу.

Отправившийся в составе национальной команды во Францию футболист в среду при содействии АФФА вернется в Азербайджан.

Напомним, что в прошлом сезоне Т.Байрамлы выступал в составе латвийского клуба "Даугавпилс".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!