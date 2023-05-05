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Почетный президент Федерации: В ближайшее время мы представим общественности проект новой базы

Почетный президент Федерации: В ближайшее время мы представим общественности проект новой базы В ближайшее время мы представим общественности проект новой базы для национальной сборной.
Футбол
5 мая 2023 г. 14:00
Почетный президент Федерации: В ближайшее время мы представим общественности проект новой базы

В ближайшее время мы представим общественности проект новой базы для национальной сборной.

Об этом в интервью Report сказал почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Глава федерации отметил, что предназначенная для строительства территория находится в Наримановском районе Баку: "Строительство предусмотрено рядом с Министерством молодежи и спорта, на территории, принадлежащей частной компании. Договор аренды уже заключен. В настоящее время с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре ведутся определенные работы по сбору документов. Я думаю, что после завершения этого процесса мы сможем представить проект общественности".

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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