​Основная команда "Хазар-Лянкяран" приостановила выступления на чемпионате Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Хазар-Лянкяран" состоялось заседание под руководством почетного президента Мубариза Мансимова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на заседании обсудили все аспекты деятельности представителя Лянкярана и др. вопросы.

В заключение было принято решение приостановить участие футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" на чемпионатах Азербайджана в качестве основной команды.

Кроме того, клуб останется членом футбольной семьи Азербайджана и продолжит деятельность по младшим возрастным группам.

В очередном сезоне "Хазар-Лянкяран" обратится в ассоциацию по поводу участия в определенных младших возрастных лигах, проходящих под флагом АФФА.

Администрации клуба поручено заняться организационными вопросами и формированием команд для участия в соревнованиях нового сезона, а также повторной организацией состава и структуры младших возрастных групп.

Как и в предыдущие годы, клуб воспользуется всеми возможностями для развития футбола в южном регионе Азербайджана и воспитания здесь новых футболистов.

"Хазар-Лянкяран" намерен защищать свое имя и бренд и в этом надеется на поддержку многочисленных болельщиков.

Отметим, что в сезоне 2015-2016 года в Премьер-лиге Азербайджана "Хазар-Лянкяран" разместился на последнем месте среди 10-ти команд.