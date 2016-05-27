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    ​Основная команда "Хазар-Лянкяран" приостановила выступления на чемпионате Азербайджана

    Прошло заседание под руководством Мубариза Мансимова

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Хазар-Лянкяран" состоялось заседание под руководством почетного президента Мубариза Мансимова.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на заседании обсудили все аспекты деятельности представителя Лянкярана и др. вопросы. 

    В заключение было принято решение приостановить участие футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" на чемпионатах Азербайджана в качестве основной команды. 

    Кроме того, клуб останется членом футбольной семьи Азербайджана и продолжит деятельность по младшим возрастным группам. 

    В очередном сезоне "Хазар-Лянкяран" обратится в ассоциацию по поводу участия в определенных младших возрастных лигах, проходящих под флагом АФФА. 

    Администрации клуба поручено заняться организационными вопросами и формированием команд для участия в соревнованиях нового сезона, а также повторной организацией состава и структуры младших возрастных групп. 

    Как и в предыдущие годы, клуб воспользуется всеми возможностями для развития футбола в южном регионе Азербайджана и воспитания здесь новых футболистов. 

    "Хазар-Лянкяран" намерен защищать свое имя и бренд и в этом надеется на поддержку многочисленных болельщиков. 

    Отметим, что в сезоне 2015-2016 года в Премьер-лиге Азербайджана "Хазар-Лянкяран" разместился на последнем месте среди 10-ти команд.

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