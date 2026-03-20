    Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы УЕФА

    В Лиге Европы УЕФА определились все команды, вышедшие в 1/4 финала.

    Как сообщает Report, в рамках ответных матчей 1/8 финала состоялись семь встреч.

    В Германии "Фрайбург" разгромил бельгийский "Генк", во Франции "Лион" уступил испанской "Сельте", а в Дании "Мидтьюлланн" проиграл английскому "Ноттингем Форест".

    В Италии "Рома" в результативном матче обыграла "Болонью". В других встречах "Бетис" разгромил "Панатинаикос", "Порту" победил "Штутгарт", а "Астон Вилла" оказалась сильнее "Лилля".

    Лига Европы УЕФА
    1/8 финала, ответные матчи
    19 марта

    21:45. "Фрайбург" (Германия) – "Генк" (Бельгия) – 5:1
    Первый матч – 0:1

    21:45. "Лион" (Франция) – "Сельта" (Испания) – 0:2
    Первый матч – 1:1

    21:45. "Мидтьюлланн" (Дания) – "Ноттингем Форест" (Англия) – 1:2
    Первый матч – 1:0

    00:00. "Бетис" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) – 4:0
    Первый матч – 0:1

    00:00. "Порту" (Португалия) – "Штутгарт" (Германия) – 2:0
    Первый матч – 2:1

    00:00. "Рома" (Италия) – "Болонья" (Италия) – 4:3
    Первый матч – 1:1

    00:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция) – 2:0
    Первый матч – 1:0

    Отметим, что 18 марта португальская "Брага" по сумме двух матчей (0:2, 4:0) обыграла венгерский "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал.

    Таким образом, в 1/4 финала сыграют следующие пары:
    "Брага" – "Бетис"
    "Фрайбург" – "Сельта"
    "Порту" – "Ноттингем Форест"
    "Болонья" – "Астон Вилла"

    Отметим, что финал Лиги Европы УЕФА в этом году пройдет в Стамбуле на стадионе "Бешикташ". Решающий матч состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является "Тоттенхэм", который в прошлом году в финале обыграл "Манчестер Юнайтед".

    Лига Европы УЕФА 1/4 финала
    Ты - Король

