Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы УЕФА

В Лиге Европы УЕФА определились все команды, вышедшие в 1/4 финала.

Как сообщает Report, в рамках ответных матчей 1/8 финала состоялись семь встреч.

В Германии "Фрайбург" разгромил бельгийский "Генк", во Франции "Лион" уступил испанской "Сельте", а в Дании "Мидтьюлланн" проиграл английскому "Ноттингем Форест".

В Италии "Рома" в результативном матче обыграла "Болонью". В других встречах "Бетис" разгромил "Панатинаикос", "Порту" победил "Штутгарт", а "Астон Вилла" оказалась сильнее "Лилля".

Лига Европы УЕФА

1/8 финала, ответные матчи

19 марта

21:45. "Фрайбург" (Германия) – "Генк" (Бельгия) – 5:1

Первый матч – 0:1

21:45. "Лион" (Франция) – "Сельта" (Испания) – 0:2

Первый матч – 1:1

21:45. "Мидтьюлланн" (Дания) – "Ноттингем Форест" (Англия) – 1:2

Первый матч – 1:0

00:00. "Бетис" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) – 4:0

Первый матч – 0:1

00:00. "Порту" (Португалия) – "Штутгарт" (Германия) – 2:0

Первый матч – 2:1

00:00. "Рома" (Италия) – "Болонья" (Италия) – 4:3

Первый матч – 1:1

00:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция) – 2:0

Первый матч – 1:0

Отметим, что 18 марта португальская "Брага" по сумме двух матчей (0:2, 4:0) обыграла венгерский "Ференцварош" и вышла в четвертьфинал.

Таким образом, в 1/4 финала сыграют следующие пары:

"Брага" – "Бетис"

"Фрайбург" – "Сельта"

"Порту" – "Ноттингем Форест"

"Болонья" – "Астон Вилла"

Отметим, что финал Лиги Европы УЕФА в этом году пройдет в Стамбуле на стадионе "Бешикташ". Решающий матч состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является "Тоттенхэм", который в прошлом году в финале обыграл "Манчестер Юнайтед".