Определилась судьба билетов ЕВРО-2020

УЕФА объявил процедуру возврата выплат болельщикам, купившим билеты на матчи ЕВРО-2020 для наблюдения за матчем со стадиона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, билеты также будут считаться действительными для турнира, отложенного на следующий год из-за пандемии коронавируса.

А лица, желающие вернуть билеты, смогут получить деньги 18-25 июня через сайт euro2020.com/tickets.

Даты будущих продаж билетов будут подтверждены на последующем этапе.

Отметим, что отложенный из-за пандемии коронавируса ЕВРО-2020 пройдет в Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Матчи турнира будут организованы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На Бакинском олимпийском стадионе состоятся матчи группы А Швейцария-Уэльс, Турция-Уэльс и Турция-Швейцария, а также один матч 1/4 финала.