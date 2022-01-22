Новые правила аренды ФИФА не коснутся азербайджанских клубов

Новые правила аренды ФИФА не коснутся азербайджанских клубов.

Новые правила аренды ФИФА не коснутся азербайджанских клубов.

Как сообщает Report, высший футбольный орган уже утвердил новые правила аренды.

Комментируя новые правила аренды, футбольный агент Сабухи Сафиярлы сказал, что ФИФА намеревалась внедрить эти правила в 2020 году.

По его словам, ФИФА ввела такое правило, чтобы заставить клубы уделять больше внимания своим воспитанникам и воспитанию футболистов: "Принятие этого решения несколько затянулось из-за проблем, обусловленных пандемией. Многие клубы формируют состав исключительно за счет аренды. Футболисты играют один сезон, а затем переходят в другие клубы, и в итоге команда значительно ослабевает накануне еврокубков. Во избежание этого ФИФА хотела принять такое решение еще пару лет назад. Однако в связи с пандемией решение вступит в силу лишь с июля 2022 года".

В качестве примера наш собеседник упомянул такие клубы как "Челси" и "Манчестер Сити", порядка 100 футболистов которых выставлены в аренду: "Клубы не привлекают этих футболистов к игре и не позволяют перейти в другие клубы, требуя трансферную неустойку. Все это негативно сказывается на развитии игроков. Отныне клуб будет обязан отпускать не играющих футболистов".

Бывший менеджер клуба "Габала" подчеркнул, что это не сильно повлияет на азербайджанский футбол: "У нас количество игроков в аренде не превышает 2-3 человек. В наших клубах нет такого количества игроков, чтобы отправить в аренду сразу несколько. Это в основном направлено на то, чтобы предотвратить гегемонию крупных клубов на футбольном рынке. Сотни футболистов крупных клубов находятся в аренде. Поскольку теперь предусмотрен лимит, с 2022 года по 30 июня 2023 года клуб не сможет арендовать или взять в аренду более 8 игроков. А со следующего года это число снизится до 6. Клубы осознают, наконец, что без собственных воспитанников невозможно сформировать коллектив только за счет аренды. Поэтому они будут вынуждены обучать игроков. Срок аренды отныне будет минимум 6 месяцев, максимум 1 год. Это преследует цель предотвратить заключение договоров аренды сроком на 3 года".

Экс-главный тренер клуба "Сумгайыт" Айхан Аббасов также выразил отношение к этому вопросу:

"Крупные клубы подписывают контракты со многими игроками и сдают их в аренду. Было время, когда 21-22 игрока "Челси" находились в аренде. Порой воспитанники не могут попасть в состав своего клуба. Так, скажем, воспитанник "Реала", не выступив ни в одной игре за свой клуб, на правах аренды на протяжении 10 лет выступает в других клубах. Нельзя допускать этого. Клубы должны уделять внимание своим воспитанникам".

Коснувшись ограничения срока аренды, эксперт отметил, что год - оптимальный срок: "В качестве примера могу привести Рахмана Гаджиева, который принадлежит "Нефтчи" и выступает на основе аренды в "Кешля". Главный тренер Самир Абасов также сказал, что возвращать футболиста неправильно, поскольку он один из ключевых игроков "Кешля".

Эксперт убежден, что решение ФИФА не окажет особого влияния на азербайджанский футбол: "У наших клубов не такие большие составы. Команды сдают в аренду по 3-4 футболиста. Решение ФИФА повлияет главным образом на крупные европейские клубы".