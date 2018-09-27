Названа страна-хозяйка Евро-2024

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Чемпионат Европы по футболу в 2024 году состоится в Германии.

Как сообщает Report, об этом было объявлено после заседания Исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне.

Победителя объявил президент структуры Александер Чеферин.

Отметим, что Германия проведет игры чемпионата Европы в Берлине ("Олимпиаштадион", на 70,033 мест), Кельне (стадион "Кельн", 46,922), Дортмунде ("BVB Stadion", 61,524), Дюссельдорфе ("Düsseldorf Arena", 46,264), Франкфурте ("Frankfurt Stadion", 48,057), Гельзенкирхене ("Arena Auf Schalke", 49,471), Гамбурге ("Hamburq Arena", 50,215), Лейпциге ("RB Arena", 46,635), Мюнхене ("Мюнхенская футбольная арена", 66,026) и Штутгарте ("Штутгарт Арена", 50,998).