Нападающий сборной Северной Ирландии коснулся матча с национальной сборной Азербайджана

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Обыграв сборную Азербайджана на выездном матче, мы сможем направить нашим соперникам в группе серьезный месседж".

Как сообщает Report, об этом в заявлении Belfast Telegraph заявил футболист национальной сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти.

Оставшийся после ухода из "Норвича" без клуба 30-летний нападающий сказал, что ожидаемый в Баку матч представляет для них большое значение: "Верю, что наши последовательные победы будут повторяться. Правда, как фавориты, мы будет выступать под давлением. Однако мы доказали, что способны побеждать на подобных встречах. При необходимости мы можем обыграть соперников увлекательной и плохой игрой. Годами ранее мы ждали побед. Однако, на встречах с Сан-Марино, Азербайджаном и даже Норвегией показали, что обладаем возможностями и характером, чтобы справиться с этим. Матч с Азербайджаном является для нас большой игрой. Мы взяли в группе хороший старт и думаю, что сможем повторить это".

Как считает Лафферти, предстоящие три матча с Азербайджаном, Сан-Марино и Чехией очень важны для Северной Ирландии: "Если мы обыграем всех трех соперников, сможем сохранить 2-ю ступень, позволяющую играть в "плей-офф".

Отметим, что в игре отборочного раунда чемпионата мира 2018 года Кайл Лафферти забил три мяча.

Один из мячей был забит им на завершившемся победой его команды матче с Азербайджаном в Белфасте (4:0) 11 ноября 2016 года.

В трех из пяти матчей команды Лафферти вышел на игровое поле в основном составе.

Матч Азербайджан-Северная Ирландия пройдет 10 июня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.