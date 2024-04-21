В финале Кубка Англии по футболу второй год подряд состоится манчестерское дерби

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" во второй раз подряд сыграют в финале Кубка Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" во второй раз подряд сыграют в финале Кубка Англии по футболу.

Как передает Report , "МЮ" в серии пенальти обыграл выступающий в Чемпионшипе Англии (второй по силе дивизион) "Ковентри" в полуфинальном матче кубка страны по футболу.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе "Манчестер Юнайтед" отметились Скотт Мактоминей (23-я минута), Гарри Магуайр (45+1) и Бруну Фернандеш (58). У "Ковентри" отличились Эллис Симмс (71), Каллум О'Харе (79) и Хаджи Райт (90+5, с пенальти). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Манчестер Юнайтед" - 4:2.

В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити", который в субботу победил лондонский "Челси" (1:0). Решающий матч пройдет 25 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Манчестер Сити" является действующим обладателем Кубка Англии, в прошлом году "горожане" обыграли "красных дьяволов" со счетом 2:1. Всего команда выигрывала трофей семь раз. "Манчестер Юнайтед" завоевал 12 титулов.

Рекордсменом по количеству побед в национальном кубке является лондонский "Арсенал" (14).