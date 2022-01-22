О нас
Report Georgia
Аудио новости

Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду

Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду.
Футбол
22 января 2022 г. 10:11
Молодые футболисты Манчестер Юнайтед недовольны Роналду

Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, часть игроков клуба осталась недовольна недавним интервью португальского форварда, в котором он критично высказался о молодых футболистах. Отмечается, что молодые игроки намного проще находят общий язык с Эдинсоном Кавани, несмотря на то, что он значительно хуже знает английский язык.

Криштиану Роналду провел 17 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in gənc futbolçuları Ronaldudan narazıdırlar

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi