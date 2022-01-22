Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны Роналду

Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду.

Молодые футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским форвардом клуба Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, часть игроков клуба осталась недовольна недавним интервью португальского форварда, в котором он критично высказался о молодых футболистах. Отмечается, что молодые игроки намного проще находят общий язык с Эдинсоном Кавани, несмотря на то, что он значительно хуже знает английский язык.

Криштиану Роналду провел 17 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ "красные дьяволы" располагаются на 7-м месте.