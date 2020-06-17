​Месси продлит контракт с "Барселоной"

Испанский клуб "Барселона" в ближайшее время согласует все детали нового контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Mundo Deportivo, соглашение будет рассчитано до 2023 года, но его заключат по схеме "1+1". То есть сам контракт подписывается на год с возможностью продления еще на один год.

Действующий договор 33-летнего аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года. За год до истечения срока нового контракта 32-летний форвард сам определит свое будущее.

Месси присоединился к академии "Барсы" в 2000 году, за основную команду он выступает с 2003-го.