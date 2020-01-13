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Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист

Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против "Атлетико".

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации футбола Испании (RFEF).

Встреча прошла в Саудовской Аравии, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "сливочные" были точнее - 4:1.

21-летний уругваец появился на поле в основном составе "королевского клуба", а на 115-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Альваро Морате.

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