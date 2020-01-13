Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против "Атлетико".

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации футбола Испании (RFEF).

Встреча прошла в Саудовской Аравии, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти "сливочные" были точнее - 4:1.

21-летний уругваец появился на поле в основном составе "королевского клуба", а на 115-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Альваро Морате.