Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере.

Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере.

Как сообщает Report , форвард отметил, что самые важные голы "это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира".

"Я всегда помню о голе в ворота "Реала", когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу", — сказал аргентинец.

Напомним, этот матч состоялся в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Первый матч завершился победой "Барселоны" со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.