Лионель Месси в восьмой раз выиграл "Золотой мяч"

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси стал 8-кратным обладателем "Золотого мяча" по версии французского издания France Football.

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси стал 8-кратным обладателем "Золотого мяча" по версии французского издания France Football.

Как сообщает Report , церемония вручения прошла в театре "Шатле" в Париже.

Награду 36-летнему футболисту вручил совладелец "Интер Майами" английский футболист Дэвид Бекхэм.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за "ПСЖ", в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами.

Кроме этого, Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей мундиаля, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

Отметим, что аргентинец выиграл чемпионат мира, проходивший в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Ранее он выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Обладательницей награды лучшей футболистке стала 25-летняя полузащитница сборной Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати.