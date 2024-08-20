Лига конференций УЕФА: "Зиря" сегодня отправится на игру с "Омонией" на Кипр

Определился план выездного матча бакинского клуба "Зиря" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского клуба "Омония".

Определился план выездного матча бакинского клуба "Зиря" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского клуба "Омония".

Как сообщили в пресс-службе клуба Report, команда отправится в Ларнаку сегодня в 16:30 чартерным рейсом, откуда направится в Никосию.

21 августа состоится пресс-конференция главного тренера Рашада Садыгова и открытая тренировка команды.

Отметим, что матч пройдет 22 августа на стадионе ГСП и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответный матч будет через неделю.