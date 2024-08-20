О нас

Лига конференций УЕФА: "Зиря" сегодня отправится на игру с "Омонией" на Кипр

Лига конференций УЕФА: "Зиря" сегодня отправится на игру с "Омонией" на Кипр Определился план выездного матча бакинского клуба "Зиря" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского клуба "Омония".
Футбол
20 августа 2024 г. 11:26
Лига конференций УЕФА: Зиря сегодня отправится на игру с Омонией на Кипр

Определился план выездного матча бакинского клуба "Зиря" в рамках первого матча плей-офф раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского клуба "Омония".

Как сообщили в пресс-службе клуба Report, команда отправится в Ларнаку сегодня в 16:30 чартерным рейсом, откуда направится в Никосию.

21 августа состоится пресс-конференция главного тренера Рашада Садыгова и открытая тренировка команды.

Отметим, что матч пройдет 22 августа на стадионе ГСП и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответный матч будет через неделю.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: "Zirə" "Omoniya" ilə oyun üçün bu gün Kiprə yollanacaq

Другие новости из категории

IFFHS: Карабах повторил рекорд еврокубков
IFFHS: "Карабах" повторил рекорд еврокубков
20 августа 2024 г. 10:55
Лига чемпионов: Карабах сегодня встретится с Динамо
Лига чемпионов: "Карабах" сегодня встретится с "Динамо"
20 августа 2024 г. 09:26
Бентанкур покинул поле на носилках в матче с Лестером
Бентанкур покинул поле на носилках в матче с "Лестером"
20 августа 2024 г. 03:22
Французский клуб Ницца подписал футболиста сборной Канады
Французский клуб "Ницца" подписал футболиста сборной Канады
19 августа 2024 г. 21:54
Португальский футболист покинул Фенербахче
Португальский футболист покинул "Фенербахче"
19 августа 2024 г. 20:32
Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры отбора к ЧМ
Месси не вошел в заявку сборной Аргентины на игры отбора к ЧМ
19 августа 2024 г. 20:28
Тьерри Анри покинул пост главного тренера сборной Франции
Тьерри Анри покинул пост главного тренера сборной Франции
19 августа 2024 г. 19:55
Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле 
Шахруддин Магомедалиев в октябре вернется на поле 
19 августа 2024 г. 14:46
В матче Динамо - Карабах ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии
В матче "Динамо" - "Карабах" ожидается участие посла Азербайджана в Хорватии
19 августа 2024 г. 14:14
Представитель АФФА получила назначение на игру Лиги конференций
Представитель АФФА получила назначение на игру Лиги конференций
19 августа 2024 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi