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Лига чемпионов: В двух матчах забито 10 голов

Лига чемпионов: В двух матчах забито 10 голов Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
10 апреля 2024 г. 01:01
Лига чемпионов: В двух матчах забито 10 голов

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Бернарду Силва (2-я минута), Фил Фоден (66) и Йошко Гвардиол (71). У "Реала" отличились Родриго (14) и Федерико Вальверде (79). На 12-й минуте защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш забил мяч в свои ворота.

В другом поединке дня футболисты лондонского "Арсенала" дома сыграли вничью с мюнхенской "Баварией".

Встреча, прошедшая в столице Англии Лондоне, завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76). У "Баварии" мячи забили Серж Гнабри (18) и Гарри Кейн (32, с пенальти).

Ответные матчи состоятся 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити", который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер" (1:0).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: 2 oyunda 10 qol vurulub

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