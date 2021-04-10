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Лэмпард об увольнении из "Челси": Никто не хочет терять работу

Лэмпард об увольнении из "Челси": Никто не хочет терять работу Бывший футболист и главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал первое большое интервью после увольнения с поста наставника "аристократов"
Футбол
10 апреля 2021 г. 08:47
Лэмпард об увольнении из Челси: Никто не хочет терять работу
Фрэнк Лэмпард

Бывший футболист и главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал первое большое интервью после увольнения с поста наставника "аристократов".

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, британский специалист отказался критиковать Романа Абрамовича и дал понять, что считает свой период во главе синих "невероятным опытом".

"Я крайне признателен за предоставленную возможность управлять "Челси". Это было невероятное время, все знают, как я относился к клубу.

С момента возобновления сезона после паузы из-за пандемии и до того момента, когда я ушёл, мы играли без фанатов на трибунах. Я очень скучал по ним. Как бывший футболист я знал, что это значит для меня и какое влияние это оказывает на матчи. Футбол поглотил мою жизнь, сначала как игрока, а затем как тренера.

Никто не хочет терять работу, но в начале карьеры такое может произойти, независимо от того, насколько вы хороши. Увольнение дало мне намного больше времени побыть дома, в кругу семьи.

У меня было несколько предложений за последние два месяца, которые были весьма привлекательными, но не совсем правильными", — заявил Лэмпард.

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Версия на азербайджанском языке Frenk Lempard: “Heç kim işini itirmək istəmir"

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