Легионер "Карабаха": На матче с Германией буду поддерживать сборную Азербайджана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Легионер "Карабаха" Муарем Муарем оценил предстоящий отборочный матч Чемпионата мира 2018 года между сборными Азербайджана и Германии, который пройдет 26 марта.

Как сообщает Report, македонский полузащитник сказал, что предстоит очень тяжелая игра.

Он отметил, что будет поддерживать товарищей по команде, приглашенных из его клуба в сборную: "Я был на стадионе во время матчей сборной Азербайджана в Баку. Мои товарищи по команде это знают. Германия является последним чемпионом мира, большой командой. Игра с такой сборной будет хорошим опытом для сборной Азербайджана. На этом матче буду поддерживать своих товарищей по команде".

По мнению Муарема, сборная Германии не победит с крупным счетом: "Я так не думаю. Я буду поддерживать своих товарищей по команде до конца. Это футбол. Конечный результат не бывает известен заранее".

29-летний игрок также прокомментировал, почему в последнее время его не приглашают в сборную Македонии. Он заявил, что с уважением относится к решению главного тренера Игоря Ангеловски: "Это не связано со мной, это решение главного тренера. А я отношусь к этому с уважением. Если позовут, сделаю все возможное".

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Германии пройдет на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.