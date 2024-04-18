ЛЧ: "Реал" в серии пенальти победил "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал

Футболисты испанского "Реала" обыграли английский "Манчестер Сити" в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира.

Футболисты испанского "Реала" обыграли английский "Манчестер Сити" в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира.

Как передает Report, основное время встречи, которая прошла в среду в Манчестере, завершилось со счетом 1:1. На гол футболиста "Реала" Родриго (12-я минута) хозяева ответили забитым мячом Кевина Де Брёйне (76). В дополнительное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии пенальти игроки "Реала" оказались точнее - 4:3.

В первом матче, который прошел 9 апреля в Мадриде, была зафиксирована ничья - 3:3.