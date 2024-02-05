Ла Лига: "Реал" упустил победу над "Атлетико" на последних минутах матча

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские "Реал" и "Атлетико".

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские "Реал" и "Атлетико".

Как передает Report , команды играли на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Матч начался в 00:00 по бакинскому времени и завершился со счетом 1:1.

В первом тайме, на 20-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя "Реал" вперёд. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте, Маркос Льоренте сравнял счёт, вырвав ничью для "Атлетико" со счётом 1:1.

После результата данного матча "Реал" набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. "Атлетико" же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.