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Ла Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"

Ла Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте" Мадридский "Атлетико" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
29 октября 2021 г. 02:21
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте

Мадридский "Атлетико" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на домашнем поле "Леванте" в Валенсии.

В составе "Атлетико" отличились Антуан Гризманн (12-я минута) и Матеус Кунья (76). У "Леванте" оба мяча с пенальти забил Энис Барди (37, 90). Гризманн забил первый гол в чемпионате Испании после возвращения из "Барселоны". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален на 80-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Атлетико" занимает шестое место, набрав 19 очков. "Леванте" с шестью очками расположился на 19-м месте.

В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Бетисом" 31 октября, "Леванте" на следующий день дома примет "Гранаду".

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