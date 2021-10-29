Ла Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"

Мадридский "Атлетико" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский "Атлетико" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Леванте" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на домашнем поле "Леванте" в Валенсии.

В составе "Атлетико" отличились Антуан Гризманн (12-я минута) и Матеус Кунья (76). У "Леванте" оба мяча с пенальти забил Энис Барди (37, 90). Гризманн забил первый гол в чемпионате Испании после возвращения из "Барселоны". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален на 80-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Атлетико" занимает шестое место, набрав 19 очков. "Леванте" с шестью очками расположился на 19-м месте.

В следующем туре "Атлетико" дома сыграет с "Бетисом" 31 октября, "Леванте" на следующий день дома примет "Гранаду".