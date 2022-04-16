О нас
Аудио новости

Кубок Англии: "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" и вышел в финал

Кубок Англии: "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" и вышел в финал Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 победил "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии.
Футбол
16 апреля 2022 г. 20:24
Кубок Англии: Ливерпуль победил Манчестер Сити и вышел в финал

Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 победил "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии.

Как передает Report, встреча прошла в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Ибраима Конате (9-я минута) и Садио Мане (17, 45). У "Манчестер Сити" отличились Джек Грилиш (47) и Бернарду Силва (90+1).

Отметим, что "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии в 15-й раз, клуб становился победителем турнира семь раз, завоевав последний титул в 2006 году. В финале нынешнего розыгрыша подопечные Юргена Клоппа сыграют с победителем полуфинального матча между "Челси" и "Кристал Пэлас", который состоится в воскресенье.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Kuboku: "Liverpul" "Mançester Siti"ni məğlub edərək finala yüksəlib

Другие новости из категории

Бундеслига: Боруссия разгромила Вольфсбург
Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Вольфсбург"
16 апреля 2022 г. 19:42
Капитан Шамахы: Матч с Карабахом равносилен трагедии
Капитан "Шамахы": Матч с "Карабахом" равносилен трагедии
16 апреля 2022 г. 15:16
В клуб Шамахы назначен исполняющий обязанности главного тренера
В клуб "Шамахы" назначен исполняющий обязанности главного тренера
16 апреля 2022 г. 13:52
Американский бизнесмен подал на президента УЕФА в суд
Американский бизнесмен подал на президента УЕФА в суд
16 апреля 2022 г. 09:54
Один из претендентов на покупку Челси отказался от сделки
Один из претендентов на покупку "Челси" отказался от сделки
16 апреля 2022 г. 09:30
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXIII тура
Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи XXIII тура
16 апреля 2022 г. 08:28
Серия А: Интер обыграл Специю и возглавил турнирную таблицу 
Серия А: "Интер" обыграл "Специю" и возглавил турнирную таблицу 
16 апреля 2022 г. 00:37
Махир Эмрели забил очередной гол за хорватское Динамо
ВидеоМахир Эмрели забил очередной гол за хорватское "Динамо"
15 апреля 2022 г. 22:05
Карабах забил 8 безответных голов в ворота Шамахы
"Карабах" забил 8 безответных голов в ворота "Шамахы"
15 апреля 2022 г. 21:44
Капитану Карабаха вручен подарок по случаю юбилейного матча
Капитану "Карабаха" вручен подарок по случаю юбилейного матча
15 апреля 2022 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi