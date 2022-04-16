Кубок Англии: "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" и вышел в финал

Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 победил "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии.

Футбольный клуб "Ливерпуль" со счетом 3:2 победил "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии.

Как передает Report, встреча прошла в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Ибраима Конате (9-я минута) и Садио Мане (17, 45). У "Манчестер Сити" отличились Джек Грилиш (47) и Бернарду Силва (90+1).

Отметим, что "Ливерпуль" вышел в финал Кубка Англии в 15-й раз, клуб становился победителем турнира семь раз, завоевав последний титул в 2006 году. В финале нынешнего розыгрыша подопечные Юргена Клоппа сыграют с победителем полуфинального матча между "Челси" и "Кристал Пэлас", который состоится в воскресенье.