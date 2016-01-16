​Клубы "Габала" и "Зира" проведут первые игры в Анталье

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Клубы "Габала" и "Зира", продолжающие зимние учебно-тренировочные сборы в турецком регионе Анталья, сегодня проведут первые проверочные матчи.

Как сообщает Report, представители страны встретятся с клубами Германии и Казахстана соответственно.

"Габала" проведет первую игру против клуба "Оснабрюк". Матч стартует в 17:30 по бакинскому времени на тренировочной площадке Gloria.

Клуб "Зира" встретится с казахстанским "Ордабасы" на стадионе отеля Kaya. Игра начнется в 17:00 по бакинскому времени.