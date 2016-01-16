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    ​Клубы "Габала" и "Зира" проведут первые игры в Анталье

    Представители Азербайджана встретятся с клубами Германии и Казахстана

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Клубы "Габала" и "Зира", продолжающие зимние учебно-тренировочные сборы в турецком регионе Анталья, сегодня проведут первые проверочные матчи. 

    Как сообщает Report, представители страны встретятся с клубами Германии и Казахстана соответственно.

    "Габала" проведет первую игру против клуба "Оснабрюк". Матч стартует в 17:30 по бакинскому времени на тренировочной площадке Gloria.

    Клуб "Зира" встретится с казахстанским "Ордабасы" на стадионе отеля Kaya. Игра начнется в 17:00 по бакинскому времени.

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