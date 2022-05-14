Китай отказался от проведения Кубка Азии по футболу

Китай в связи с ковидными ограничениями на территории страны отказался от организации Кубка Азии по футболу в 2023 году, сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Китай в связи с ковидными ограничениями на территории страны отказался от организации Кубка Азии по футболу в 2023 году. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК).

"Китайская футбольная ассоциация недавно официально проинформировала Азиатскую конфедерацию футбола о том, что не сможет принять у себя финал Кубка Азии 2023 года", - говорится в сообщении

Турнир с участием 24 команд должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Новый организатор турнира не определен.