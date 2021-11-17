Казахстанская федерация футбола отказалась от госфинансирования

Казахстанская федерация футбола отказалась от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур.

Казахстанская федерация футбола отказалась от финансирования за счет государственных и квазигосударственных структур.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин.

В Казахстане нет резерва национальной команды, а те игроки, которые заменили лидеров, не готовы еще играть на международном уровне, - добавил Айтхожин, посетовав, что в уходящем и предыдущем годах КФФ получила из государственного бюджета по 200 млн тенге, которые ушли на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям.

С будущего 2022 года федерация приняла решение отказаться от госфинансирования, организация будет существовать за счет поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег.

Напомним, сборная Казахстана в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 проиграла Франции со счетом 0:8 и заняла последнее место в группе.