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    "Карабах Вена" попрощался с главным тренером

    Сотрудничество с 38-летним специалистом было прекращено на основе взаимного соглашения

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Австрийский футбольный клуб "Карабах Вена" попрощался с главным тренером Волканом Кахраманом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в facebook, на основе взаимного соглашения сотрудничество с 38-летним специалистом было прекращено.

    Главный менеджер "Карабах Вены" Рамин Шукюров прокомментировал отставку главного тренера:

    "Волкан всегда будет оставаться членом "Карабахской" семьи. Мы благодарны ему за все и не забудем его заслуги".

    Отметим, что выступающий в третьей Лиге Австрии клуб "Карабах Вена" в 17 туре проиграл "Маннсдорфу" со счетом 1: 2. В настоящее время эта команда занимает 8-е место с 27-ю очками.

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