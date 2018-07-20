"Карабах" отказался от трансфера африканского нападающего

Баку.20 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" отказался от трансфера нападающего южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" Лебоханга Мабоэ.

Как сообщает Report со ссылкой на Soccer Laduma, причиной этого стало требование африканским представителем за 23-летнего нападающего 500 тыс. евро. Наряду с "Карабахом" от идеи привлечь Мабоэ в свой состав отказался и бельгийский клуб "Остенде".

Сообщается, что "Карабах" отвел выбор от выступающего в Лиге чемпионов нападающего.

Отметим, что представляющий Азербайджан в Лиге чемпионов УЭФА "Карабах" пока зарезервировал одного нападающего – Махира Мадатова. Агдамский представитель в настоящее время ищет форварда.