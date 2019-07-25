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"Карабах" на выезде сыграл вничью с "Дандолк"ом - ВИДЕО

​«Карабах» на выезде сыграл вничью с «Дандолк»ом

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Дандолк» и «Карабах» сыграли вничью.

Как передаёт Report, матч завершился со счетом 1:1.

Все голы были забиты после подачи углового. На 4-й минуте матча М.Эмрели вывел гостей вперёд, но на 78-й минуте П.Хобан сравнял счёт и установил окончательный результат.

Ответная встреча пройдёт 31 июля на стадионе «Далга Арена».

Лига Чемпионов

Второй квалификационный раунд, первый матч

22:45. «Дандолк» - «Карабах»

Голы: Хобан, 78 – М.Эмрели, 4

Судья: Б.Франковски

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