"Карабах" на выезде сыграл вничью с "Дандолк"ом - ВИДЕО

​«Карабах» на выезде сыграл вничью с «Дандолк»ом

25 июля, 2019 00:55

https://report.az/storage/news/23ac9572f2511cf7eef05d239a52388c/805064b7-668d-46f9-96f0-aa0ad07d019d_292.jpg В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Дандолк» и «Карабах» сыграли вничью. Как передаёт Report, матч завершился со счетом 1:1. Все голы были забиты после подачи углового. На 4-й минуте матча М.Эмрели вывел гостей вперёд, но на 78-й минуте П.Хобан сравнял счёт и установил окончательный результат. Ответная встреча пройдёт 31 июля на стадионе «Далга Арена». Лига Чемпионов Второй квалификационный раунд, первый матч 22:45. «Дандолк» - «Карабах» Голы: Хобан, 78 – М.Эмрели, 4 Судья: Б.Франковски

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