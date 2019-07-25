"Карабах" на выезде сыграл вничью с "Дандолк"ом - ВИДЕО

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Дандолк» и «Карабах» сыграли вничью.
Как передаёт Report, матч завершился со счетом 1:1.
Все голы были забиты после подачи углового. На 4-й минуте матча М.Эмрели вывел гостей вперёд, но на 78-й минуте П.Хобан сравнял счёт и установил окончательный результат.
Ответная встреча пройдёт 31 июля на стадионе «Далга Арена».
Лига Чемпионов
Второй квалификационный раунд, первый матч
22:45. «Дандолк» - «Карабах»
Голы: Хобан, 78 – М.Эмрели, 4
Судья: Б.Франковски
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