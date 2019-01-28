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    Из-за болельщиков "Марсель" может лишиться очков

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции может наказать "Марсель".

    Как сообщает Report со ссылкой на Lequipe, причиной стало поведение болельщиков на матче в XXII туре с "Лиллем".

    Структура планирует провести собрание по этому поводу. Члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики "Марселя" начали забрасывать поле файерами и петардами.

    Дисциплинарный комитет рассматривает сразу несколько вариантов наказания команды - это может быть закрытие трибун или лишение "Марселя" очков.

    Отметим, что встреча завершилась поражением "Марселя" со счетом 1:2. На чемпионате команда находится на 8 строчке с 31 очком. 

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