Из-за болельщиков "Марсель" может лишиться очков

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции может наказать "Марсель".

Как сообщает Report со ссылкой на Lequipe, причиной стало поведение болельщиков на матче в XXII туре с "Лиллем".

Структура планирует провести собрание по этому поводу. Члены комитета намерены обсудить инциденты, произошедшие в ходе этого матча, который прерывался в первом и втором таймах после того, как болельщики "Марселя" начали забрасывать поле файерами и петардами.

Дисциплинарный комитет рассматривает сразу несколько вариантов наказания команды - это может быть закрытие трибун или лишение "Марселя" очков.

Отметим, что встреча завершилась поражением "Марселя" со счетом 1:2. На чемпионате команда находится на 8 строчке с 31 очком.