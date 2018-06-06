Испанский клуб приступил к переговорам с футболистом "Карабаха"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Испанский клуб Las Palmas хочет совершить трансфер футболиста "Карабаха" Дани Кинтану.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт udlaspalmas.net, островной представитель уже приступил к переговорам с 31-летним полузащитником.

Главный тренер Маноло Хименес намерен забрать испанского футболиста в команду. Контракт опытного игрока с агдамским клубом истечет 30 июня. Las Palmas же в сезоне 2017-2018 после 38 игр заняла 19 место с 22 очками и покинула Ла Лигу.

Отметим, что Дани Китана выступает в "Карабахе" с февраля 2015 года. Азербайджанский клуб предложил легионеру новый контракт. Китана начал карьеру в запасном составе "Валенсии". На своей родине испанский футболист выступал в клубах "Пусол”, "Онтеньенте”, "Алсиру”, "Расинг”, "Уракан”, "Олимпик” и "Химнастик”. Он также играл в польском клубе "Ягеллония" и саудовском "Аль-Ахли".