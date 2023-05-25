"Интер" выиграл девятый Кубок Италии в истории

Миланский "Интер" одержал победу над "Фиорентиной" в финале Кубка Италии и в девятый раз стал обладателем данного трофея.
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Флорентийцы вышли вперед уже на третьей минуте после гола Николаса Гонсалеса. Но еще до конца первого тайма миланская команда смогла отыграться и повести в счете — благодаря дублю Лаутаро Мартинеса.
"Интер" был обладателем Кубка Италии и в сезоне-2021/22 и, таким образом, смог защитить титул лучшего клуба турнира. Это его девятая победа в розыгрыше трофея.
Отметим, что в сезоне-2022/23 "нерадзурри" сыграют в финале Лиги чемпионов. Соперником итальянского клуба станет английский "Манчестер Сити". Команды пока ни разу не встречались друг с другом в официальных встречах.
Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.