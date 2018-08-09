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    Игорь Пономарев будет представлен в Наблюдательном совете клуба "Сабах"

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана Игорь Пономарев будет работать в "Сабах". 

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, 58-летний специалист будет членом Наблюдательного совета столичной команды. 

    Отметим, что в 2000-2001 гг. Игорь Пономарев был главным тренером сборной Азербайджана. В 1978-1981 и 1983-1988 годах он надевал форму "Нефтчи".  

    Ныне проживающий в Швеции опытный специалист также являлся главным тренером "Хазар Лянкяран".  

    В сезоне 2018/2019 "Сабах" будет дебютировать в Премьер-лиге Азербайджана. 

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