Хеннинг Берг: Сильно разочарованы результатом игры с "Карабахом"

В матче с "Карабахом" мы сыграли хорошо. Просто нам немного не повезло с пропущенными голами. Такие вещи случаются в футболе.

В матче с "Карабахом" мы сыграли хорошо. Просто нам немного не повезло с пропущенными голами. Такие вещи случаются в футболе.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер кипрской "Омонии" Хеннинг Берг в интервью официальному сайту клуба, комментируя матч с "Карабахом" (1:4) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

52-летний специалист отметил, что чемпионат является для них приоритетным: "Но и в еврокубках мы намерены идти как можно дальше. Стараемся найти баланс. Мы показали хорошую игру в матче с "Карабахом". Но нам немного не повезло с первыми двумя пропущенными голами, после которых было тяжело играть. Это был матч против хорошей команды, потому и была вероятность проигрыша, но шанс выиграть тоже есть".

Берг поблагодарил фанатов за поддержку: "Но мы так же разочарованы результатом игры, как и наши фанаты".